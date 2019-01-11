Spoon River College congratulates the following students who were named to the President’s List in recognition of their academic achievement in completing 12 credit hours or more of college-level classes and earning a grade point average of 3.6-4.0 during the Fall 2018 semester.
Spoon River College congratulates the following students who were named to the President’s List in recognition of their academic achievement in completing 12 credit hours or more of college-level classes and earning a grade point average of 3.6-4.0 during the Fall 2018 semester.
Astoria: Diane S. Hammond, Maggie L. Koster, Brittany Poppenhager, Allyson M. Ratcliff, Dawn M. Vaughn, Sydney L. Williams
Avon: Josiah B. Chatterton
Browning: Kaitlyn L. Curless, Emme A. Howell
Bryant: Connor L. Wise
Bushnell: Jamie S. Edwards, Brittney K. Lear, Octavian N. Pierce, Riley S. Powell, Cameron Raymond
Canton: Victoria A. Albanito, Katie R. Allen, Ryan T. Bates, Nathan G. Bobell, Sydney M. Bohler, Delanie Breese, Nicholas J. Brodbeck, Khristie L. Brooks, Tiera R. Brown, Grace I. Buhlig, Heather D. Cox, Devin H. DeFrain, Devin R. George, Miranda E. Hendricks, Jareca T. Jones, Connor J. Kington, Kilee R. Lancaster, Molly L. Linder, Taylor L. Lockwood, Anya W. Martin, Ian M. Mayall, Barbara J. Mills, Damian L. Minder, Curtis M. Norton, Miranda N. Pribble, Anna N. Reinmann, Elliyah D. Sale, Clayton A. Schroeder, Cameron B. Smith, Terry C. Smith, Gillian C. Spiva, Ashlyn Strob, Drake S. Stode, Taylor L. VanTine, Isaac C. Vigil, Rinnick L. West, Julia C. White, Kayla A. Wilcoxen, Justin S. Williams, Brian L. Wingo, Sierra R. Workman, Elijah W.
Cecilia, KY: Elijah W. Thomas
Chapin: Gabe T. Dawson I
Colchester: Ashley N. Snyder
Cuba: Dustin D. Doubet
East Peoria: Jarrot J. Stealy I
Ellisville: Aja M. Lawson
Fairview: Harley R. Pemble, Carlee R. Quick
Farmington: Joseph Bennett, Chance J. Boughton, Nicholas A. Martinez, Taylor R. Simpson, Nicholas J. Toothaker
Glasford: Emily A. Deppermann
Havana: Courtney A. Beck, Candace B. Cain, Sadie N. Dodds, Evan M. Fliege, Paige N. Otto, Jacob C. Yetter
Industry: Owen S. Parker
Ipava: Carter L. Atwater, Ciara J. Derry
Kewanee: Payton M. Rose
Lewistown: Seth L. Boggs, Tayler R. Embree, Kassidy N. Endsley, Nicole P. Gerber, Steven M. Parrish, Abby L. Smith, Haydyn L. Tindall, Taryn E. Welker, Dalton K. Winkler
London Mills: Lionel E. Gillis
Macomb: Stephanie K. Ackerman, Torie M. Anderson, Shakyra F. Brown, Erricka T. Burse, MaKayla M. Cassiday, Jocelyn A. Dobrzycki, Brittany F. Driskell, Cicely R. Flynn, Melissa M. Hay, Lawson E. John, Shelby L. Jones, Dakota J. Keeffer, Stephanie J. Kelly, Cora J. Kielsmeier, Charles S. Kline, Erica Lacy, Alexandra A. Leezer, Ryan G. Lewis, Taylor N. Lovitt, Madison R. McCleery, Kendall M. McClelland, Hannah N. Moon, Brody L. Mynatt, Huy X. Nguyen, Terri S. Nolan, Kierra B. Payne, Andrew G. Pollock, Taylor M. Rigg, Ashtyn Russell, Sarah E. Sadler, Paige K. Sargeant, Megan C. Schoaff, Jayden A. Spencer, Kirstin L. Thomas, Tanner J. Wheat
Marietta: Meredith D. Buchen
Metamora: Jack R. Schaffer
Oneida: Tina L. Fogleson
Plymouth: David W. Byers
Rushville: Brad M. Carey, Hannah Esther, Erica M. Taylor, Grace A. Tomlinson
St. David: Ashlyn J. Towery
Smithfield: Imagen C. Savanna
Vermont: Evan P. Miller
Virginia: Collin N. Boehl
Washington: April M. Hoover
Spoon River College congratulates the following individuals who have been named to the Dean’s List by achieving a 3.0 – 3.5 grade point average for 12 credit hours or more of college-level classes during the Fall 2018 semester.
Abingdon: Trenton D. Emerick
Astoria: Kyle J. Burget, Alicea F. Kessler, Briana S. Ricci
Bardolph: Bailey A. Coates, Emily R. Hale
Baylis: Michaella L. Lyon
Browning: Gracie A. Briney, Sarah J. Briney, Mikell E. Smith
Bushnell: Draven L. Martin, Jacob A. Mills
Canton: Jurnee J. Adams, Laura J. Brasher, Kemberly J. Brooks, Jacob A. Brown, Lexie R. Buchman, Robert J. Chayka I, Matthew J. Driscoll, Solomon J. Dunlap, Tylor J. Gibbons, Courtney R. Goodwin, Rachael A. Green, Jake W. Halverson, Lindsey N. Harrison, Mackenzie M. Hedges, Madeline E. Hobbs, Alize N. Hoffman, Joseph W. Hogon, Jenna L. Howard, EmiLee M. Johns, Nolan C. Mason, Samantha J. Miner, Abigail M. Mortland, Delaney R. O’Brien, Caleb T. Steck, Lauren E. Stremmel, Julia F. Toney-Graham, Rachel N. Walljasper, Joshua T. Wilkinson, Jessie S. Williams
Carthage: John T. Edholm
Chapin: William D. Berghaus II
Colchester: Sarah L. VanBrooker, Hunter A. Williams
Cuba: Alexis R. Clark, Emily A. Derry, Brianna L. Gorsuch, Brenna R. Hubbs
Decatur: Kyanae T. Toombs
Dunfermline: Savannah R. Johns, Breanne E. Link
Eastvale, CA: Andrea M. Aguilar
Farmington: Stephanie Melgoza
Havana: Lori M. Guthrie, Abigail M. Lowe, Jake L. Martinez, Chelsea A. Thomas
Industry: Dalton C. Phillips
Ipava: Rachel M. Ragle
Lakeview, OH: Riley A. Newland
Lewistown: Clint Barker, Rachel D. Frakes, Micki S. Henderson, Alyssa M. Irwin, Kaylee J. Irwin, Skyler M. Mikulich, John M. Reese, Levi D. Stuckey
Loomis, CA: Isabella M. Clark
Mackinaw: Alexander R. Kerner
Macomb: Emily L. Bartlett, Dakota B. Brocks, Kelsie L. Cawthon, Ta’lor D. Coleman, Dalice R. Fawcett, Kassi Groff, Meghan H. Herron, Imani Horton, Mary E. Howard, Hunter Litchfield, Zoe J. Melton, Rolanda Y. Nix, Kayla J. Parker, Edgar J. Powell-Holman, Savannah D. Reed, Kenneth L. Smith, Aryana Steele, Braden J. Vyhnanek, Robert D. Whitehead, Johnny B. Williams II, Megan D. Wilson
Mapleton: Tasha D. Johnson
Marietta: Mary E. Nolan
Mendon: Brennan T. Begeman I, Dustin T. Guthrie
Neponset: Cole M. Bennett
Peoria Heights: Kourtnie R. Whitaker
Quincy: Richard E. Whitacker III
Rescue, CA: Kaela J. Hangebrauck
Rio: Cody T. Barman
Rushville: Brianna I. Crenshaw, Taylor A. Etter, Denise L. Gustafon, Reece M. Settles, Danyalle Uremovich
Saint Augustine: Alex M. Orten
Shorewood: Brett C. Johnson
Smithfield: Courtney R. Mustread, Daniel J. Williams
St. David: Blake A. Bruketta
St. Louis, MO: Alex G. Schmidt
Table Grove: Megan Hampton, Andrew A. Palm