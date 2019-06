The Second Semester Honor Roll at Canton High has been announced.

The following students have been named to the list:

FRESHMAN 4.0 – 4.999

Isabella J. Alig, Melanie K. Behymer, Lauren I. Brown, Trista N. Buskirk, Hailie E. Clark, Abbigale A. DeRenzy, Jersey R. Dilts, Ellie K. Downing, Kaitlyn M. Driskell, Jaydon T. Fleisch, Trinity M. Friedrich, Joseph T. Furgerson, Jahni A. Harn, Ethan J. Hill, Morgan S. Johnson, Saige A. Kenser, Chloe J. Nelson, Anna K. OBrien, Emma D. Orwig, Addison D. Palmer, Turner W. Plumer, Addison L. Postin, Alexa M. Reavley, Hannah G. Steck, Tyler J. Tarvin, Ella K. Wheeler, Connor J. Willcoxen

FRESHMAN 3.0 – 3.999

Jasmine L. Abbott, Alfred L. Adami, Cynthia R. Adams, Ella R. Alexander, Arissa L. Anderson, Hanna E. Anderson-Davis, Destiny N. Anthony, Mason D. Barrett, Connor C. Beaty, Christian D. Becker, Alyssa R. Bender, Aiden M. Bilbrey, Jacob M. Breese, Xander G. Breweur, Ashayla K. Brown, Kasey N. Connour, Blake M. Cullen, Aubry Davis, Rylee C. Demott, Devlin A. Dennis, Jocelyn N. Diers, Ella J. Dixon, Lexus L. Ellsworth, Alexis N. Empey, William L. Eskridge, Makenzie R. Ewalt, Lucas J. Fontana, Joshua D. Fuller, Jack K. Gilmore, Ashley D. Groves, Ashton M. Hand, Eric T. Hedden, Jennifer F. Hernandez, Ashlie K. Herrin, Miles X. Hinderliter, Arriana M. Hoffman, Samuel C. Hopping, Madeline L. Hough, Isaac C. Keck, Alexis M. Knowles, Andrew P. Krus, Brennen A. Lawson, Emy J. Leffler, Adrianne T. Mahr, Amanda L. Matrisch, Mya F. Matusik, Michael K. McCarthy Jr, Jake M. Miller, Jocee S. Miller, Michael P. Moffitt, Joseph M. Murphy, Nicholas T. Oldfield, Aaron M. Olson, Madyson J. Passmore, Elijah A. Perkins, Tanner Z. Putman, Adrik K. Redmond, Elli P. Reed, Trace T. Rhodes, LeeAnna L. Riddle, Eriana J. Sale, Blake J. Siglar, Owen R. Simmons, Alexander C. Sivertsen, Joel M. Skiles, Brady I. Smith, Kaitlin R. Smith, Trinity J. Smith, Cannon J. Sprout, Alexis N. Steck, Weston E. Swise, Esmeralda Uribe, Ashlyn C. Ward, Audrey J. Ward, Kelsey M. Watson, Madison P. Weaver, Ayden R. Weis, Caden J. Williams, Brionnah D. Williamson, Chase M. Williamson, Darren L. Woods, Ashlyn R. Zedric

SOPHOMORE 4.0

Addison J. Allard, Tucker J. Clark, Austin R. Corsaw, Bailey L. Culver, Eleanor G. Fournier, Claire A. Mason, Samuel A. Mason, Samuel M. Mulligan, Andrew T. Tarvin

SOPHOMORE 3.5 – 3.999

Halle E. Bair, Melody R. Barnes, Haleigh N. Bohn, Joseph M. Buczko, Shelby L. Bull, Kamryn R. Bybee, Chelsea A. Chears, Emily E. Dailey, Faith M. Demler, Ezra J. Denny, Alexander J. Dornberger, Katherine M. Giacabazi, Karina R. Hernandez, Sophia I. Hobbs, Kiana M. Jackson, Isabella G. Kees, Anna M. Kenser, Paige N. Kruschinsky, Haiden A. Lee, Bella S. Markley, Daniel S. McCartney, Isabelle G. Neville, Bethany M. Pankratz, Andrew J. Quick, Madison M. Reeder, Jordynne A. Richardson, Allison P. Roos, Elizabeth R. Rosich, Beau Slayton, Olivia D. Spahn, Emily P. Stufflebeam, Kayleen H. Tarter, Josiah C. Theobald, Alexandra G. Varvitsiotis, Shelby J. Waddell, Jade E. Wells, Caiden A. West, Claire E. Wheelwright

SOPHOMORE 3.0 – 3.499

Logan J. Anderson, Gage W. Bayer, Griffin J. Beam, Ethan M. Bender, Victoria DAmico, Ruby L. Davis, Anthony J. DeLost, Logan D. Dilts, Olivia K. Emmons, Braden A. Evans, Sada M. Eveland, Tyler J. Gallion, Kaylynn M. Garner, Katelyn J. Goldring, Briggs C. Grisolano, Caely E. Guthrie, Dylan E. Hale, James L. Hammond, Heuston A. Harkless, Aimee J. Kalb, Cadence R. Knowles, Dylan A. Lyons, Luna A. Markley, Elaina B. McCombs, Tyonna L. McGinnis, Cage L. Meyer, Grace I. Oatman, Amelia L. Painter, Drew S. Petty, Paige E. Pollitt, Abigail E. Shelton, Amanda J. Shryock-Omer, Dakota L. Siepel, Skyler Starcevich, Anna G. Taylor, Natalie M. Walters, Clara R. Walton, Andrew J. Wroblewski

JUNIOR 4.0

Elizabeth M. Adami, Micah W. Barnhart, Kelsey L. Bentzinger, Allie K. Diefendorf, Aden Emery, Blair A. Jacobus, Ethan A. McKeever, Derek M. Meier, Hallie J. Moffitt, Sydney K. Munson, Hannah L. Stufflebeam, Kaaren E. Theobald

JUNIOR 3.5 – 3.999

Irene L. Adami, Breanna K. Amerine, Nickolas A. Byers, McKenna C. Churchill, Aydin G. Coulter, Maggie A. Eveland, Tatum J. Farrow, Erin N. Gosnell, Luke M. Haffner, Valerie C. Hale, Faith M. Haley, Trinity N. Hedden, Alanah G. Howarter, Matthew R. Kessler, Madelyn M. Krus, Bret M. Link, Machaela N. Locke, Connor R. Mayall, Allison R. Mortland, Charles N. Neville, Bailey E. Norton, Victoria L. Oaks, Lauren E. Oldfield, Olivia Parkinson, Ethan M. Phillips, Carson J. Powers, Charles G. Putman, Kennedy J. Rose, Alexander D. Ruck, Brenen P. Seward, Alyssa R. Slaight, Hunter J. Varnes, Allysia R. Vaultonburg, Ciara J. Wallace, Owen P. Watson, Brandon M. White, Samuel R. White, Gracie L. Widger, Cassidy S. Williams, Nathan R. Williams, Mason Wood, Hannah E. Zimmerman

JUNIOR 3.0 – 3.499

Autumn R. Adams, Mason G. Alig, Madison Anderson, Jacob C. Barnard, Anthony A. Becker, Liberty H. Davis, Coultyn M. Dorethy, Stephen D. Eskridge, Joel G. Fleisch, Madison P. Foreman, Quentin M. Frame, Nathan T. Frey, Haleigh R. Green, Matthew R. Kumer, Jason M. Licklider, Kailey E. Link, Alyssa M. Lovell, Grace E. Mayall, Taylor N. McClaskey, Victoria N. McGee, Cade D. Meacham, Noah L. Postin, Ian J. Rose, Jacob M. Shaw, Alanna R. Siepel, Erik W. Sivertsen, Jake A. Smith, Zachary A. Stremmel, Kaitlynn M. Tutt, Keeara L. Virag, Kathryn P. Waughtel, Morgan R. Wilson

SENIOR 4.0

Isabella D. Brady, Emily A. Brodbeck, Tovah R. Brooks, Cade N. Bugos, Alexandra R. Chamberlin, Piper J. Denny, Cassidy R. Fawcett, Marilyn J. Gibson, Caleb S. Miller, Sophia C. Oaks, Grace C. Owens, Anna E. Plumer, Zachary M. Sappington, Elizabeth J. Spahn, Madison J. Strantz, Collin A. Suddeth, Sarah E. Vogel-Patterson, Kasi L. Weaver, Kayla A. Wilcoxen

SENIOR 3.5 – 3.999

Logan A. Bayer, McKenna N. Bergstralh, Dominique D. Bowton, Pearl A. Brady, Garrett W. Brant, Douglas J. Cannon, Jade A. Clark, Jessica D. Clore, Bradyn A. Cunnyngham, Jazmene N. Daughtry, Justin J. Donohoe, Lorna V. Eaton, Makenna L. Eveland, Madyson E. Fletcher, Madelyn M. Fulton, Katelin M. Furgerson, Marissa J. Grant, Elizabeth N. Grisolano, Ethan S. Halfaday Lovel, Marc I. Harris, Addison B. Harrison, Sylvia R. Hecox, Brianna D. Hedden, Leticia L. Hernandez, Mackenzie J. Hess, Justin C. Jorgensen, Jaren N. Kauzlarich, Mason J. Keets, Jacob A. Krus, Journey D. Matheney, Brianna L. McCollum, Luke A. Miller, Phillip M. Murphy, John C. Osborne, Kaleb J. Owens, Khloe R. Piles, Dominick E. Richards, Parker S. Roos, Brody A. Scarcliff, David M. Severt, Lia E. Shaffer, Sloan K. Shawgo, Saydey A. Shubert, Samantha R. Strode, Hunter M. Stufflebeam, Wesley T. Swise, Samantha R. Tindall, Allysen G. Waughtel, Page A. Welker, Sierra M. Wirebaugh, Haley D. Woodcock

SENIOR 3.0 – 3.499

Carmon C. Abbadusky, Hannah R. Atchley, Abigail M. Atwater, Nathan G. Bobell, Debra J. Bordwine, Kelsey D. Clark, Gillian M. DeFrain, Triston L. Eddlemon, Aaron R. Evans, Anthony G. Giacabazi, Sydney J. Hannam, Grace M. Hill, Kyle A. Johnson, Ashley R. Kenser, McKennan P. Lewis, Serenity L. Lillie, Cassidy A. Locke, Taylor K. Marshall, Michael T. McClaskey II, Madison A. McDonald, Kameron M. Oatman, Lydia G. Painter, Cerenity J. Price, Mariah R. Purtle, Jacob F. Randall, Ella G. Rogers, Alexis C. Servis, Hannah G. Snook, Kurtis R. Stockman, Matthew R. Walters, Nathan A. Williams, Samuel S. Wirebaugh, Seth L. Wright, Trinity J. Wyant, Emma N. Yarde