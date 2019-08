Rank/Recipient/Location/Subtotal

1. Steve Kincaid Farms, LLC; Louisville; $229,055

2. Dale E. Cailteux; Clay City; $221,470

3. Harvel Farms Inc; Clay City; $210,682

4. Poehler Farms LLC; Louisville; $192,677

5. Cindy J. Bailey; Xenia; $177,051

6. Darren Bailey; Xenia; $177,011

7. Kitley Farms; Flora; $175,442

8. Bible Pork Inc; Louisville; $174,418

9. Stephen Darren Lewis; Clay City; $159,790

10. Travis Alan Cooper; Xenia; $158,810

11. Gary V. Cooper; Xenia; $158,271

12. Zachary Adam Bailey; Xenia; $154,114

13. Cole Bailey; Xenia; $153,961

14. Gregory C. Kepley; Ingraham; $145,377

15. Lewis Grain Farm LLC; Flora; $143,322

16. Rita K. Cooper; Xenia; $136,558

17. Andrew S. Klein; Flora; $133,936

18. Danny L. Kepley; Ingraham; $129,751

19. Land Grain Farms LLC; Flora; $125,000

20. Myron Simon Weidner; Louisville; $123,536

21. Robert D. Bailey; Louisville; $121,948

22. Jaculene K. Bailey; Louisville; $118,470

23. Troy N. Britton; Louisville; $112,154

24. Billy John Peterman; Clay City; $107,868

25. Gregory Lavern Smith; Louisville; $106,414

26. Brandon Warren; Rinard; $104,493

27. Britt D. Bailey; Clay City; $104,352

28. Dale Hastings; Louisville; $104,093

29. Levi K. Bailey; Louisville; $103,558

30. J&S Thomann Farms; Noble; $98,949

31. Troy Traub; Louisville; $97,655

32. Ann N. Hout; Flora; $97,004

33. Laws Creek Farms Inc; Newton; $96,218

34. Rick Wendling Farms LLC; Mason; $95,997

35. Darrin S. Hout; Flora; $95,208

36. Johnny N. Brown; Clay City; $90,198

37. David F. Burt; Flora; $87,808

38. Kyle L. Kuenstler; Noble; $84,897

39. Philip E. Sefton; Xenia; $82,859

40. Brian Pieplow; Xenia; $82,542

41. A&B Farms Inc; Farina; $80,600

42. Daniel Joseph Kessler; Ingraham; $79,881

43. Leonard Farms Inc; Effingham; $70,770

44. David S. Schoonover; Louisville; $67,625

45. Terry Lee Woodrow; Clay City; $67,616

46. Buerster Farms Ltd; Noble; $64,889

47. William D. Croy; Clay City; $64,752

48. Glenn Schnepper; Louisville; $62,976

49. Philip Brooks Kemmerer; Louisville; $62,412

50. Jeffery S. Smith; Louisville; $60,761

51. Rickey D. Gill; Flora; $58,406

52. Steve Don Anderson; Xenia; $57,812

53. Joshua A. Harris; Iuka; $56,919

54. Danny W. Schnepper; Louisville; $56,634

55. Scott Sporleder; Farina; $56,351

56. C G Hosselton Farms Inc; Louisville; $56,010

57. Neil Gould; Louisville; $55,483

58. Michael J. Logan; Farina; $55,197

59. John Joseph Holkenbrink; Louisville; $54,323

60. Larry Dean Sporleder; Farina; $54,235

61. Derek S. Iffert; Noble; $53,614

62. Bryan R. Land; Flora; $52,262

63. James H. Klein III; Flora; $51,928

64. Mark Rudolphi; Olney; $51,167

65. Chris Rudolphi; Olney; $51,167

66. Djd-3 Inc; Effingham; $50,716

67. Tom Harris; Clay City; $50,286

68. Kincaid Farms Inc; Louisville; $49,955

69. Paul E. Kessler Farms Inc; Ingraham; $49,044

70. Michael Frohning; Ingraham; $48,550

71. Ronald Byers; Edgewood; $47,841

72. Danny P. Quinn; Louisville; $47,704

73. Brent Bullard; Flora; $47,152

74. George W. J. Weidner; Noble; $47,121

75. Kevin Charles Lash; Farina; $46,890

76. Ronnie Wayne Lewis; Louisville; $46,074

77. Troy Michael Kitley; Flora; $45,860

78. Jarrod Charles Noll; Clay City; $45,847

79. Ronnie R. Smith; Farina; $45,804

80. Darin A. Quinn; Louisville; $45,418

81. Paige Earleywine; Flora; $44,745

82. Stewart W. Smith Farms Inc; Louisville; $44,028

83. Frederick Shelton; Clay City; $43,542

84. Jeremy E. Sefton; Xenia; $42,149

85. Clifford Willison; Louisville; $41,803

86. Dennis L. Holkenbrink; Louisville; $41,012

87. Wm Edward Klein Jr; Flora; $40,743

88. Donald McKnelly; Louisville; $40,559

89. Land Farms Pork LLC; Xenia; $39,996

90. Terry Dale Frost; Louisville; $39,713

91. Joseph P. Rudolphi; Noble; $39,419

92. Mark D. Wagley; Flora; $39,265

93. Charles Keith Willison; Louisville; $39,057

94. Edward Lee Lewis; Louisville; $38,198

95. Richard Wyman; Xenia; $35,215

96. Niemerg Farm; Wheeler; $35,191

97. William L&B Evelyn Schnepper; Louisville; $34,888

98. Bill L. Bailey; Xenia; $34,680

99. Randy Pearce; Clay City; $34,178

100. Tak Farms Inc; Flora; $33,708

Recipients of Subtotal, Farming Subsidies from farms in Clay County, Illinois totaled $11,717,000 in in 2018. Data for 2019 is incomplete and only includes Market Facilitation Program payments made between January 1, 2019 and April 30, 2019.