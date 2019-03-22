ANNAWAN-WETHERSFIELD TRACK & FIELD MEET
At Wethersfield Stadium, Thursday March 21, 2019
GIRLS TEAM SCORES
141 Annawan-Wethersfield Titans
132 Princeville Princes
88 ROWVA Tigers
80 Ridgewood Spartans
44 Abingdon-Avon Tornadoes
17 Galva Wildcats
Girls 100 Meter Dash Finals:
1. Madison Rusk, A-W, 14.60; 2. Kallie Roberson, AB-AV, 14.95; 3. Mary Grace Guthrie, AB-AV, 15.06; 4. Bella Voss, ROWVA, 15.08; 5. Emma Keaton, RIDGE, 15.13; 6. Julia Stahl, GALVA, 15.55; 7. Kiley Martin, RIDGE, 15.70; 8. Brianna Olshawsky, PRINC, 15.73; 9. McKenna Whitmer, A-W, 15.99; 10. Olive Woodsmall, ROWVA, 16.34; 11. Cassie Berchtold, PRINC, 16.52; 11. Taylor Lay, A-W, 16.52; 13. Khloe Lovin, AB-AV, 16.59; 14. Abigail Twiss, AB-AV, 17.87.
Girls 200 Meter Dash:
1. Jesenia Horton-Meza, PRINC, 29.31; 2. Taylor Main, ROWVA, 29.97; 3. Ally Celus, A-W, 30.83; 4. Mary Grace Guthrie, AB-AV, 31.13; 5. Emma Keaton, RIDGE, 31.98; 6. Mia Voss, ROWVA, 32.04; 7. Trista Dunn, A-W, 32.54; 8. Kallie Roberson, AB-AV, 32.59; 9. Olive Woodsmall, ROWVA, 35.27; 10. Aleesha Jones, ROWVA, 36.22; 11. Cassie Berchtold, PRINC, 36.42; 12. Khloe Lovin, AB-AV,
36.63; 13. Morgan Spence, ROWVA, 40.33.
Girls 400 Meter Dash:
1. Bella Voss, ROWVA, 71.98; 2. Ally Celus, A-W, 73.01; 3. Caitlyn Thole, PRINC, 76.24; 4. Natalie Kern, AB-AV, 76.37; 5. Cassie Berchtold, PRINC, 1:25.47; 6. Clara Jape, A-W, 1:28.80; 7. Alex Watt, RIDGE, 1:30.21; 8. Morgan Spence, ROWVA, 1:30.34.
Girls 800 Meter Run:
1. Crystal Musgrave, A-W, 2:43.12; 2. Rachel Gomez, A-W, 2:47.53; 3. Natalie Giffin, PRINC, 2:49.11; 4. Ashleigh Brawley, PRINC, 2:56.48; 5. Lauren Anderson, RIDGE, 2:57.55; 6. Natalie Kern, AB-AV, 2:58.57; 7. Tobi Olson, RIDGE, 3:26.58; 8. Kaitlyn Courtright, ROWVA, 3:37.05; 9. Summer Moore, RIDGE, 3:40.58.
Girls 1600 Meter Run:
1. Whitney Johnson, A-W, 6:15.69; 2. Sorin Hilsabeck, PRINC, 6:32.46; 3. Paige Horrie, A-W, 6:40.66; 4. Lauren Anderson, RIDGE, 6:42.88; 5. Villy Apland, RIDGE, 6:54.25; 6. Mollie Bennett, RIDGE, 7:21.54; 7. Amber Brawley, PRINC, 7:21.65.
Girls 3200 Meter Run:
1. Sorin Hilsabeck, PRINC, 13:45.01; 2. Rachel Cook, A-W, 15:31.28; 3. Cassie Mayer, RIDGE, 17:30.64; 4. Abigail Lee, ROWVA, 18:41.00; 5. Riley DeMay, A-W, 19:20.88.
Girls 100 Meter Hurdles:
1. Carrie Gill, PRINC, 18.08; 2. Kallie Roberson, AB-AV, 18.93; 3. Grace Dearing, PRINC, 19.70; 4. Anna Paul, RIDGE, 19.84; 5. Tressa Rodgers, GALVA, 19.92; 6. Kristin Sierens, A-W, 20.75; 7. Aleesha Jones, ROWVA, 20.94; 8. Kaitlyn Courtright, ROWVA, 22.62; 9. Jules Heberer, A-W, 23.25.
Girls 300 Meter Hurdles:
1. Carrie Gill, PRINC, 54.54; 2. Kristin Sierens, A-W, 58.76; 3. Dana Clarke, ROWVA, 61.35; 4. Aleesha Jones, ROWVA, 69.26; 5. Kaitlyn Courtright, ROWVA, 74.37; 6. Jules Heberer, A-W, 1:26.18.
Girls 4x100 Meter Relay:
1. Princeville Princes (Hope Hogsett , Carrie Gill , Grace Dearing , Jesenia Horton-Meza ), 54.58; 2. Ridgewood Spartans (Taylor Sall , Jenna Stromquist , Kiley Martin , Anna Paul ), 55.09; 3. ROWVA Tigers (Mia Voss , Emily Short , Hannah Parkinson , Taylor Main ), 56.86; 4. Galva Wildcats (Taylor Warner , Lexi Morse , Julia Stahl , Tressa Rodgers ), 58.23; 5. Annawan-Wethersfield Titans (Taylor Lay , Ally Celus , McKenna Whitmer , Madison Rusk ), 61.03.
Girls 4x200 Meter Relay:
1. Princeville Princes (Hope Hogsett , Carrie Gill , Grace Dearing , Jesenia Horton-Meza ), 1:58.75; 2. Ridgewood Spartans (Taylor Sall , Jenna Stromquist , Anna Paul , Kalynn Johnson ), 1:59.03; 3. ROWVA Tigers (Mia Voss , Dana Clarke , Hannah Parkinson , Taylor Main ), 2:02.43; 4. Annawan-Wethersfield Titans (Taylor Lay , Emily Miller , McKenna Whitmer , Madison Rusk ), 2:05.08; 5. Annawan-Wethersfield Titans 'B' (Trista Dunn , Rheagan Bos , Cassidy Miller , Kristin Sierens ), 2:09.54.
Girls 4x400 Meter Relay:
1. Annawan-Wethersfield Titans (Rachel Gomez , Paige Horrie , Crystal Musgrave , Whitney Johnson ), 4:45.71; 2. Princeville Princes (Hope Hogsett , Natalie Giffin , Caitlyn Thole , Jesenia Horton-Meza ), 4:51.62; 3. ROWVA Tigers (Hannah Parkinson , Dana Clarke , Bella Voss , Emily Short ), 4:59.61; 4. Ridgewood Spartans (Jenna Stromquist , Taylor Sall , Kalynn Johnson , Maddie Nuckles ), 5:19.67.
Girls 4x800 Meter Relay:
1. Annawan-Wethersfield Titans (Rachel Gomez , Paige Horrie , Whitney Johnson , Crystal Musgrave ), 11:15.78; 2. Princeville Princes (Natalie Giffin , Ashleigh Brawley , Amber Brawley , Caitlyn Thole ), 12:06.60.
Girls High Jump: 1. Kalynn Johnson, RIDGE, 5-00; 2. Lauren Anderson, RIDGE, J5-00; 3. Emily Short, ROWVA, 4-10; 4. Emily Miller, A-W, J4-10; 5. Dana Clarke, ROWVA, J4-10; 6. Rheagan Bos, A-W, 4-08; 7. Samarea Hines, A-W, 4-02.
Girls Long Jump:
1. Jenna Stromquist, RIDGE, 15-08; 2. Grace Dearing, PRINC, 14-05; 3. Lexi Morse, GALVA, 14-03; 4. Tressa Rodgers, GALVA, 14-01.50; 5. Madison Rusk, A-W, 14-01; 6. Mia Voss, ROWVA, 13-10; 7. Kallie Roberson, AB-AV, 13-09.50; 8. Kiley Martin, RIDGE, 12-04; 9. Summer Moore, RIDGE, 12-02; 10. Taylor Warner, GALVA, 12-01.50; 11. Kaitlyn Whitte, A-W, 11-11; 12. Emily Sperry, ROWVA,
11-06.50.
Girls Triple Jump:
1. Kalynn Johnson, RIDGE, 33-02; 2. Hope Hogsett, PRINC, 31-01; 3. Sydney Lambert, A-W, 28-11; 4. Trista Dunn, A-W, 27-08; 5. Taylor Lay, A-W, 27-03.
Girls Shot Put:
1. Cassidy Miller, A-W, 33-01; 2. Lexie Little, ROWVA, 32-06; 3. Emily Wilson, AB-AV, 32-04.50; 4. Ali Cain, ROWVA, 30-10; 5. Ashleigh Brawley, PRINC, 28-08; 6. Mary Grace Guthrie, AB-AV, 28-02; 7. Brody Garcia, A-W, 27-06; 8. Gabi Robinson, A-W, 26-11; 9. Emily Miller, A-W, 26-06; 10. Kaitlyn Whitte, A-W, 25-09.50; 11. Anna Paul, RIDGE, 25-08; 12. Faith Erlacher, ROWVA, 25-05; 13. Samarea Hines, A-W, 25-03.50; 14. Halee Hendel, AB-AV, 24-01; 15. Julia Stahl, GALVA, 24-00; 16. Natalie Stanfield, ROWVA, 23-04; 17. Madison Walker, ROWVA, 22-02; 18. Amber Brawley, PRINC, 21-06; 19. Annalynn Lovell, ROWVA, 20-00.
Girls Discus Throw:
1. Lexie Little, ROWVA, 80-06; 2. Gabi Robinson, A-W, 75-09; 3. Halee Hendel, AB-AV, 73-05; 4. Ashleigh Brawley, PRINC, 70-06; 5. Ali Cain, ROWVA, 67-07; 6. Amber Brawley, PRINC, 66-00; 7. Brody Garcia, A-W, 65-07; 8. Julia Stahl, GALVA, 63-00; 9. Brookelyn Smith, A-W, 58-09; 10. Destinee Jaquez, A-W, 57-05; 11. Annalynn Lovell, ROWVA, 56-07; 12. Madison Walker, ROWVA, 54-09; 13. Natalie Stanfield, ROWVA, 52-05; 14. Faith Erlacher, ROWVA, 50-09; 15. Samarea Hines, A-W, 49-08; 15. Jules Heberer, A-W, 49-08.
ANNAWAN-WETHERSFIELD TRACK & FIELD MEET
At Wethersfield Stadium, Thursday March 21, 2019
BOYS TEAM SCORES
117 Princeville Princes
102 Annawan-Wethersfield Titan
97 Ridgewood Spartans
94 ROWVA Tigers
46 Abingdon-Avon Tornadoes
14 Galva Wildcats
Boys 100 Meter Dash
1. Kaynen Bond, A-W, 12.27; 2. Jay Allbright, AB-AV, 12.52; 3. Hunter Boland, PRINC, 12.55; 4. Josh Asher, AB-AV, 12.67; 5. Bryce Ashby, RIDGE, 12.89; 6. Taylor Olson, RIDGE, 13.09; 7. Ben Woods, ROWVA, 13.11; 8. Keigan Rylander, GALVA, 13.73; 9. Paul Pruden, RIDGE, 13.83; 10. Adam Sharp, ROWVA, 13.84; 11. Leighton Woertz, A-W, 13.84; 12. Carson Nodine, RIDGE, 13.93; 13. Skyler Alexander, ROWVA, 14.01; 14. Cameron Pace, RIDGE, 14.01; 15. Cayden Morse, GALVA, 14.43; 16. Austin Peck, A-W, 14.51; 17. Donavon Reynolds, ROWVA, 14.67; 18. Matthew Hampton, GALVA, 16.02; 19. Jagr Samuelson, RIDGE, 16.30; 20. Keegan Gibson, ROWVA, 16.55; 21. Julian McClay, ROWVA, 16.94; 22. Dakota Herold, PRINC, 19.27.
Boys 200 Meter Dash:
1. Jay Allbright, AB-AV, 25.61; 2. Hunter Boland, PRINC, 25.90; 3. Josh Asher, AB-AV, 26.29; 4. Denver Hoerr, PRINC, 26.47; 5. Bryce Ashby, RIDGE, 26.49; 6. Lucas Althaus, RIDGE, 27.19; 7. Blake Shaw, AB-AV, 27.43; 8. Tyler Carlson-Juhl, AB-AV, 27.51; 9. Paul Pruden, RIDGE, 27.91; 10. Taylor Olson, RIDGE, 28.22; 11. Lucas Kessinger, RIDGE, 28.45; 12. Kale Campagna, ROWVA, 28.99; 13. Everett Thuline, GALVA, 29.92; 14. Skyler Alexander, ROWVA, 30.64; 15. George Lathouris, A-W, 30.75; 16. Jason Li, A-W, 31.46; 17. Zach Merz,
ROWVA, 32.54; 18. Masen Hunt, ROWVA, 32.84; 19. Branton Robinson, A-W, 33.42; 20. Mark Dennis, ROWVA, 34.07; 21. Keegan Gibson, ROWVA, 37.37.
Boys 400 Meter Dash:
1. Denver Hoerr, PRINC, 59.26; 2. Lucas Kessinger, RIDGE, 62.06; 3. Benny Melow, RIDGE, 62.45; 4. Luke Pipkins, PRINC, 62.66; 5. Blake Shaw, AB-AV, 63.08; 6. Zachary Kulisek, A-W, 64.85; 7. Adam Sharp, ROWVA, 65.01; 8. Tyler Carlson-Juhl, AB-AV, 65.44; 9. Kai Moore, ROWVA, 67.47; 10. Carson Nodine, RIDGE, 68.67; 11. Eric Johnson, A-W, 68.86; 12. Caden Bowers, RIDGE, 69.00; 13. Donavon Reynolds, ROWVA, 71.81; 14. Landon Smith, A-W, 72.00; 15. Branton Robinson, A-W, 74.87; 16. Keegan Gibson, ROWVA, 1:26.58.
Boys 800 Meter Run:
1. Cal Larson, GALVA, 2:26.61; 2. Hunter Stahl, PRINC, 2:26.85; 3. Adam Johnson, ROWVA, 2:30.91; 4. Noah Cokel, PRINC, 2:34.05; 5. Everett Thuline, GALVA, 2:38.97; 6. Jason Li, A-W, 2:48.43; 7. Austin Herrmann, PRINC, 2:49.96; 8. Alex Cramer, PRINC, 2:52.14; 9. Dale Weller, ROWVA, 2:56.46; 10. Joe Keever, RIDGE, 2:57.02; 11. Brenden Prine, ROWVA, 3:05.66.
Boys 1600 Meter Run:
1. Nick Janson, RIDGE, 5:40.46; 2. Nick Miller, PRINC, 5:40.74; 3. Isaac Robinson, ROWVA, 5:51.21; 4. Caden Snyder, PRINC, 5:52.99; 5. Carson Anderson, RIDGE, 6:01.13; 6. Jared Charlet, A-W, 6:26.64.
Boys 3200 Meter Run:
1. Lorin Peterson, ROWVA, 11:29.99; 2. Nick Miller, PRINC, 11:55.25; 3. Caden Bowers, RIDGE, 12:30.97; 4. Isaac Robinson, ROWVA, 12:34.39; 5. Austin Herrmann, PRINC, 13:08.67; 6. Landon Smith, A-W, 14:13.80.
Boys 110 Meter Hurdles:
1. Lucas Althaus, RIDGE, 19.31; 2. Jarrett Chayer, A-W, 20.29; 3. Kole Wilmot, ROWVA, 20.71.
Boys 300 Meter Hurdles:
1. Kole Wilmot, ROWVA, 48.78; 2. John Fisher, A-W, 49.70.
Boys 4x100 Meter Relay:
1. Princeville Princes (Cody Thole , Carter Johnson , Jack Arnett , Adam Snedden ), 45.76; 2. Ridgewood Spartans 'B' (Carson Nodine , Lucas Kessinger , Lucas Althaus , Cameron Pace ), 49.92; 3. ROWVA Tigers (Seth Johnson , Adam Sharp , Lucas Welch , Ben Woods ), 51.21; 4. Ridgewood Spartans (Keanan Dean , Paul Pruden , Taylor Olson , Bryce Ashby ), 52.85; 5. Princeville Princes (Grant Hunt , Torence Kieser , Keian Rice , Hunter Boland ), 52.97; 6. ROWVA Tigers (Koby Edwards , Zach Merz , Mark Dennis , Julian McClay ), 61.13.
Boys 4x200 Meter Relay:
1. Abingdon-Avon Tornadoes (Jay Allbright , Tyler Carlson-Juhl , Blake Shaw , Josh Asher ), 1:43.31; 2. Annawan-Wethersfield Titans (Jarrett Chayer , Nevin Bolin , Leighton Woertz , Jesse Sandoval ), 1:47.71; 3. ROWVA Tigers (Seth Johnson , Brandon Merz , Lucas Welch , Ben Woods ), 1:48.03; 4. ROWVA Tigers (Kale Campagna , Masen Hunt , Caleb Thorne , Koby Edwards ), 2:04.21.
Boys 4x400 Meter Relay:
1. Annawan-Wethersfield Titans (John Fisher , Kaynen Bond , Zachary Kulisek , Nevin Bolin ), 4:00.87; 2. Princeville Princes (Grant Hunt , Torence Kieser , Noah Cokel , Briar Hilsabeck ), 4:05.92; 3. Princeville Princes (Hunter Stahl , Seth Stalter , Luke Pipkins , Caden Snyder ), 4:20.73; 4. Annawan-Wethersfield Titans 'B' (Eric Johnson , Jesse Sandoval , Leighton Woertz , Austin Peck ), 4:29.73.
Boys 4x800 Meter Relay:
1. Ridgewood Spartans (Jordan Francis , Nick Janson , Benny Melow , Carson Anderson ), 10:03.62; 2. Annawan-Wethersfield Titans (Jared Charlet , John Fisher , Eric Johnson , Zachary Kulisek ), 10:15.76; 3. Princeville Princes (Noah Cokel , Hunter Stahl , Briar Hilsabeck , Denver Hoerr ), 10:44.14; 4. Princeville Princes 'B' (Alex Cramer , Seth Stalter , Luke Pipkins , Caden Snyder ), 11:06.03; 5. ROWVA Tigers (Brenden Prine , Kai Moore , Dale Weller , Layne Clark ), 12:14.30.
Boys High Jump:
1. Brandon Merz, ROWVA, 6-00; 2. Jesse Sandoval, A-W, 5-08; 3. Josh Asher, AB-AV, 5-06.
Boys Long Jump:
1. Kaynen Bond, A-W, 19-10.50; 2. Nevin Bolin, A-W, 17-05.50; 3. Bryce Ashby, RIDGE, 17-03; 4. Dean Dearing, PRINC, 17-01; 5. Cayden Morse, GALVA, 16-05; 6. Seth Johnson, ROWVA, 16-00.50; 7. Carson Nodine, RIDGE, 15-07.50; 8. Austin Peck, A-W, 15-03.50; 9. Paul Pruden, RIDGE, 14-10; 10. Skyler Alexander, ROWVA, 13-09; 10. Joe Keever, RIDGE, 13-09.
Boys Triple Jump:
1. Grant Hunt, PRINC, 37-10.25; 2. Nevin Bolin, A-W, 36-00.25; 3. Lucas Althaus, RIDGE, 34-03; 4. John Fisher, A-W, 32-09; 5. Hunter Stahl, PRINC, 31-04; 6. Joe Keever, RIDGE, 31-03; 7. Branton Robinson, A-W, 29-06.75.
Boys Shot Put:
1. Cade Clark, ROWVA, 37-03.50; 2. Kaynen Bond, A-W, 35-10.50; 3. Andrew Spurgeon, PRINC, 35-10; 4. Keanan Dean, RIDGE, 35-02; 5. Beau Bringolf, RIDGE, 30-06; 6. Masen Hunt, ROWVA, 30-03; 7. Michael Fuchs, PRINC, 30-02; 8. Koby Edwards, ROWVA, 29-09.50; 9. Cole Brower, PRINC, 29-06.50; 10. Alex Johnson, RIDGE, 28-08; 11. George Lathouris, A-W, 28-05.50; 12. Austin Herold, PRINC, 28-03; 13. Landon Rice, PRINC, 28-02; 14. Will Koss, ROWVA, 27-06.50; 15. Matthew Hampton, GALVA, 27-05.50; 16. Jagr Samuelson, RIDGE, 26-00.50; 17. Tanner Coziahr, RIDGE, 26-00; 18. Mark Dennis, ROWVA, 25-06; 19. Jesse Sandoval, A-W, 25-03.50; 20. Drake Meirhaeghe, RIDGE, 25-03; 21. Noah Seiboldt, ROWVA, 15-06.
Boys Discus Throw:
1. Keanan Dean, RIDGE, 117-07; 2. Cade Clark, ROWVA, 102-09; 3. Caleb Thorne, ROWVA, 95-06; 4. Trenton Welsh, ROWVA, 93-00; 5. Andrew Spurgeon, PRINC, 87-03; 6. Alex Johnson, RIDGE, 79-11; 7. Kale Campagna, ROWVA, 76-08; 8. Michael Fuchs, PRINC, 75-08; 9. Cole Brower, PRINC, 74-08; 10. Austin Herold, PRINC, 73-10; 11. Matthew Hampton, GALVA, 73-03; 12. George Lathouris, A-W, 72-00; 13. Julian McClay, ROWVA, 66-06; 14. Zach Merz, ROWVA, 63-07; 15. Cameron Pace, RIDGE, 62-03; 16. Jagr Samuelson, RIDGE, 56-10; 17. Beau Bringolf, RIDGE, 54-04; 18. Landon Rice, PRINC, 50-08.