The Brimfield volleyball team downed North Fulton 19-25, 27-25, 25-14.

The Brimfield volleyball team downed North Fulton 19-25, 27-25, 25-14. North Fulton’s record is now 12-14.

North Fulton stats

Kills: Brooke Utsinger, 6

Blocks: Brook Utsinger, 4

Digs: Rachel Slater, 2

Assists: Caitlyn Collier, 11

Aces: Caitlyn Collier, 2; Brooke Utsinger, 2

Service Points: Kendra Hartstirn, 7; Brooke Ustinger, 7